Magazin Rheintime

Das Handwerkerinnenhaus Köln setzt sich mit unterschiedlichen Projekten für die Chancengleichheit und Förderung von Mädchen und Frauen im handwerklich-teschnischen Bereidh ein. In drei voll ausgestatteten Werkstätten eröffnen Handwerkerinnen als Anleiterinnen Berufsperspektiven und helfen, Benachteiligungen von Mädchen abzubauen. Unter anderem gibt es das Programm Pfiffigunde zur Prävention von Schulverweigerung und den Baustein Kneifzange, in dem schulmüde Mädchen täglich Unterricht in Schulfächern und in der Werkstatt erhalten.

Die Blindenhörbibliothek Köln ist ein Teil der Zentralbibliothek am Neumarkt und richtet sich – wie der Name schon sagt – maßgeblich an blinde Menschen. Sie kann aber auch von Personen genutzt werden, deren Sehkraft temporär oder dauerhaft eingeschränkt ist. Christina Löw hat sich für uns vor Ort umgehört, welche Medien diese besondere Bibliothek für ihre Nutzer und Nutzerinnen bereithält – und wie das mit dem Ausleihen eigentlich funktioniert.

Vorlesen ist wichtig für die gesunde Entwicklung eines Kindes. Es fördert die Sprachentwicklung und erleichtert auch das spätere Lesen lernen. Doch schlichtes Vorlesen ist bei MINT Vorlesen und Experimentieren nicht genug. Die Veranstaltung für Kinder von 4 bis 6 Jahren findet jeden Samstag in der Kinderbibliothek im Untergeschoss der Zentralbibliothek statt. Kirsty Lyu berichtet.