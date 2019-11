Magazin Rheintime

Wenn es jetzt wieder kälter und nasser wird auf den Straßen, wird es besonders ungemütlich für alle, die auf der Straße leben. Zum Glück gibt es viele Anlaufstellen in Köln, wo sich wohnungslose Frauen und Männer auch tagsüber aufwärmen können und Hilfe erhalten, zum Beispiel im Diakoniehaus Salierring in der Kölner Südstadt. Für seine unbürokratischen Hilfsangebote für Wohnungslose braucht das Haus Spenden. Der Evangelische Kirchenverband verdoppelt zurzeit jede Spende, die hier eingezahlt wird. Über diese besondere Aktion, „Diakoniespende“ genannt, sprach Martina Schönhals mit dem Stadtsuperintendenten Dr. Bernhard Seiger, dem höchstem Repräsentanten der evangelischen Kirche in Köln.

Pflanzen atmen CO2 ein und Sauerstoff aus – kein Wunder also, dass in Zeiten von Klimadebatte und Feinstaubskandal das Thema Stadtbegrünung topaktuell ist. Der Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung - kurz eva - e.V. unterstützt mit seinem „Baumscheibenprojekt“ engagierte Gärtnerinnen und Gärtner tatkräftig beim Bepflanzen des Veedels. Max Rohwer berichtet.