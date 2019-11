Radio Erft

Seit rund einem Jahr gibt es den Verein Bo Hürth – Inklusion für alle. Er versteht sich als Koordinationsstelle für kleine Hilfen und plant, einen botanischen Garten als Naherholungsgebiet für Hürth anzulegen. Es gibt viele kreative Ideen, aber ein passendes Grundstück ist bisher noch nicht gefunden. Der Verein sucht noch weitere Mitstreiter und Unterstützer. Wir stellen ihn vor. Pulheim hat ein neues Kinder- und Jugendhaus an der evangelischen Gnadenkirche. Das frisch renovierte Haus wartet mit einem attraktiven und vielfältigen Programm für alle Altersgruppen auf.

Da das Bild das Wort in seiner Bedeutung mehr und mehr ablöst und die Faszination von Fotos und Filmen dominiert, will auch das internationale Projekt des Erasmus + Programms „Rec“, - Abkürzung für Reflect, Experiment, Capture - die Technik des experimentellen Videodrehs nutzen, um junge Menschen weltweit für die Gefahren von Gewalt zu sensibilisieren. Beteiligt an diesem internationalen Projekt sind das CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem 250 junge Menschen mit Förderbedarf eine Berufsausbildung in 30 Berufen mit Kammerabschluss machen und weitere Einrichtungen aus, Spanien, Italien, Kenia und Indonesien. Birgit Niclas hat nachgeforscht, worum es bei diesem EU Projekt geht.

Damit Stadtkinder die Natur erleben können, hat die Kita Neue Kempener Straße in Köln-Mauenheim, eine Einrichtung des Diakonischen Werkes Köln und Region, bei Pulheim-Stommeln eine Wiese mit einem Schäferwagen angemietet. Zweimal im Monat fahren 14 Kita-Kinder hierher. Martina Schönhals hat Kinder und Erzieherinnen an einem besonders regnerischen Tag besucht.