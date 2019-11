Magazin Rheintime

Dass am Monatsende kein Geld mehr im Beutel ist, kennen viel zu viele Menschen auch in Köln. Seit 20 Jahren hilft der Verein „Der Sack“ etwa 3.500 Kölnerinnen und Kölnern mit haltbaren Lebensmitteln, damit sie etwas auf dem Tisch haben. Etwa vier Tage in der Woche investieren Ernst Mommertz und Erika Wittkamp, damit ihr Verein mit Hilfe von Ehrenamtlerm und Spendern einmal monatlich die Säcke mit Lebensmitteln verteilen kann. Für Hartmut Leyendecker war das ein Anlass, den Sack zu besuchen.

Damit Stadtkinder die Natur erleben können, hat die Kita Neue Kempener Straße in Köln-Mauenheim, eine Einrichtung des Diakonischen Werkes Köln und Region, bei Pulheim-Stommeln eine Wiese mit einem Schäferwagen angemietet. Zweimal im Monat fahren 14 Kita-Kinder hierher. Miete sowie Hin- und Rückfahrt werden mit Spenden finanziert. Wir berichten.