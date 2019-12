Magazin Rheintime

Unser Themenschwerpunkt 2019 „Engagement im Ruhestand“ neigt sich dem Ende entgegen. Anne Siebertz möchte ihn noch einmal aufleben lassen mit einem bewegenden Interview mit einer Kölner Ärztin, die sich seit Jahren freiwillig, ohne Bezahlung, für Menschen in den sogenannten Schwellenländern einsetzt, denen es nicht so gut geht wie uns. Für sie leistet sie regelmäßig medizinische Hilfe vor Ort – in Slums oder in abgelegenen Dörfern.

Die Weihnachtszeit sollte eigentlich jede Menge Raum für friedliche und besinnliche Mußestunden bieten. Für viele bedeutet sie jedoch auch puren Stress: Wem schenke ich was? Diese Fragen sind nicht leicht zu entscheiden und allein das ständige Herumgehetze von Geschäft zu Geschäft läßt so manch einen über den allgegenwärtigen „Konsumterror“ stöhnen. Ein guter Zeitpunkt also, einmal über Zero Waste - Null Abfall - nachzudenken oder zumindest über ein bißchen weniger: „a little less waste“. Wir berichten. Vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet und seitdem versuchen Einrichtungen wie Unicef weltweit, die Kinderrechte voranzubringen. Seit 1998 vergibt Unicef das Label „Kinderfreundliche Kommune“, seit 2012 gibt es die Initiative auch in Deutschland und 2018 wurde Köln als erste Millionenstadt mit dem Siegel ausgezeichnet. Vom 15.-18.Oktober fand in Köln der Erste internationale Gipfel Kinderfreundlicher Kommunen statt. Wir sprachen mit Lena Dietz, Referentin beim Jugendamt der Stadt Köln. Sie hat den Kongress mit organisiert und war hautnah mit dabei.