Magazin Rheintime

Zwei Jahre lang hat die Journalistin Anke Bruns in stationären Jugendhilfeeinrichtungen der Düsseldorfer Graf Recke Stiftung gedreht. Herausgekommen ist ein eindrucksvoller Film, der mit antiquierten Vorurteilen über „Kinderheime“ und „Heimkinder“ aufräumt. Inspiriert von den Dreharbeiten wurde im Auftrag der Graf Recke Stiftung die Initiative „Wir sind doch keine Heimkinder“ gegründet. Ziel ist es, durch Aufklärung Vorurteile abzubauen.

Handarbeitskunde, Nadelarbeiten, Textilkunde: So oder ähnlich lauteten vor einigen Jahrzehnten noch Schulfächer in Grundschule und weiterführenden Schulen. Die sind inzwischen fast komplett aus dem Curriculum verschwunden und damit auch die damit verbundenen Fertigkeiten wie Nähen, Stricken oder Häkeln. Gleichzeitig wächst bei vielen Menschen der Wunsch nach individueller Kleidung und handgearbeiteten Dingen des Alltags statt eindimensionaler Massenware. Diese Sehnsucht beobachtet auch Stephanie Walter, die in ihrem Lädchen in Zollstock Nähkurse für Kinder und Erwachsene gibt. Jutta Hölscher hat sie besucht und zwar passend zur Weihnachtszeit auf ihrem nachhaltigen Basar.