Magazin Rheintime

Mit einem Streitgespräch in der Kölner Trinitatiskirche eröffneten die Melanchthon-Akademie und die Evangelische Akademie im Rheinland im Dezember 2018 das Karl-Barth-Jahr. Nun wurde es kürzlich mit einer humorvollen Begegnung zwischen Karl Barth, Hanns Dieter Hüsch und Wolfgang Amadeus Mozart zu einem harmonischen Ausklang gebracht. Christina Löw war für uns vor Ort.

Kirche und Kultur, das ist in der Evangelischen Kirche in Köln eine feste Größe. Nicht nur in der Kulturkirche in Nippes gibt es tolle Angebote, sondern in vielen Kölner Gemeinden. So auch in der Kreuzkirche in Buchheim, wo am zweiten Adventswochenende die vierte Buchheimer Vokalnacht stattgefunden hat. Hartmut Leyendecker hat Eindrücke von dem knapp vierstündigen und erstklassigen Programm mitgebracht.