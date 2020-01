Magazin Rheintime

Köln ist eine Stadt mit sehr vielfältigem kulturellen Leben. Das zeigen nicht zuletzt auch die vielen Orte, an denen regelmäßig „gejammt", also improvisiert wird, in den verschiedensten Musikrichtungen. Unsere Reporterin Christina Löw hat für Sie das „Improvisatorium“ im Bürgerzentrum MüTZe in Mülheim besucht. Alle interessierten Musiker und Musikerinnen sind eingeladen, spontan vorbeizukommen und mitzumachen – lauschendes Publikum ist auch herzlich willkommen. Außerdem berichten wir vom Ehrenamts-Projekt „Helfende Hände“ der Diakonie Michaelshoven. Dort kann jeder kostenlos kleine Hilfestellungen bekommen, die er oder sie selbst nicht bewerkstelligen kann. Für Ältere ist es beispielsweise schwierig, alleine zum Arzt zu kommen, zuhause eine Glühlampe auszuwechseln oder einen Knopf anzunähen. Es gibt sie an 5 Standorten, darunter Deutz, Porz und Rodenkirchen.