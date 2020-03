„Lebe Deinen Traum“ heißt unsere neue Rubrik im Magazin Rheintime. Hier möchten wir Menschen vorstellen, die sich neben ihrem „normalen“ Berufsleben noch einer ganz anderen Leidenschaft mit Herzblut widmen. So wie Mercedes Buyala aus Köln. Sie hat sich seit über 25 Jahren den Live-Rollenspielen verschrieben und organisiert jeden Monat in Köln die „Katakomben“ – eine Fantasy-Taverne für Rollenspiel-Fans. Wir berichten.

Ende Januar wurde im Rautenstrauch-Joest-Museum anlässlich der internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung der sogenannte Afrikatag veranstaltet. Was die Besucher an diesem Tag erwartete und warum die Veranstaltung in dieser Form nicht mehr stattfinden wird, erfahren Sie in unserer Sendung.