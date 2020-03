Radio Erft

Heute schauen wir nach Hürth und nach Kabernet in Kenia. Das ökumenische Projekt „Bildung gegen Armut“ aus Hürth ermöglicht Kindern aus ärmeren Familien in Kabernet den Besuch der weiterführenden „Hürth-Kabarnet-Schule“. Der Schulbesuch selbst kostet nichts. Geld für Bücher, Schuluniformen und Essen sammeln evangelische und katholische Gemeinden in Hürth. Das kleinste Programmkino von NRW steht in Hürth-Efferen und es heißt „CP-Lichtspiele“. In dem klitzekleinen Kino mit seinem besonderen Flair kommen Filmfans auf ihre Kosten. Es ist oft ausgebucht, aber wir durften für sie dort hin. Das Projekt „Kein Abschluss ohne Anschluss“, KAOA, im CJD Frechen gewährt Schülerinnen und Schülern aus dem Rhein-Erft-Kreis Einblicke in ganz unterschiedliche Berufsfelder. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie heute in unserer Sendung.