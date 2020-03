Magazin Rheintime

„Kölsch Hätz“ heißt eine ökumenische Nachbarschaftshilfe des Diakonischen Werkes Köln und Region und des Caritasverbandes für die Stadt Köln. Mitte März hat Kölsch Hätz eine Hotline sowie eine E-Mail-Adresse eingerichtet, für alle Kölnerinnen und Kölner, die in der Corona-Krise dringend Hilfe benötigen oder die ihre Hilfe anbieten wollen, zum Beispiel für Lebensmittel- und Arzneimittel-Besorgungen. Wir berichten.

Wir leben in angespannten Zeiten, nicht nur wegen Corona. Politische Themen werden in manchen Gruppen wieder zum Tabu, oder eskalieren, weil die Meinungsdifferenz zu groß ist. Wie haltet ihr es mit dem Austausch über Politik? Verkneifen oder sich bewusst streiten über Themen? In Köln hat sich zu dieser Frage ein neues Konzept entwickelt, das Formen findet, um wieder sachlich, engagiert und auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren - über Themen, die alle angehen. Es heißt: Köln spricht! Monatlich treffen sich zum Teil ein paar hundert Bürgerinnen und Bürger. Eva-Maria Marx hat sich auf einem der Treffen umgehört.