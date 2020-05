Magazin Rheintime

In diesem Jahr stellen wir bei Studio Eck das Thema „Nachhaltigkeit“ in den Mittelpunkt. Wir berichten aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln darüber und befassen uns unter anderem auch intensiv mit dem Thema Reinigung. Heute nehmen wir die Spülmaschine in den Blick. Ein Beitrag von Kirsty Lyu.

Besondere Zeiten brauchen besondere Kommunikationsmittel – das dachten sich auch die beiden Kölner Pfarrerinnen Dorit Felsch und Miriam Haseleu. Gemeinsam mit dem Journalisten Wolf Meyer haben sie im März einen Podcast gestartet, bei dem sie ihre eigenen Geschichten erzählen darüber, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen, aber auch Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, sich ebenfalls thematisch einzubringen. Christina Löw hat für uns dem Podcast gelauscht – und den Macherinnen einige Fragen gestellt.