Magazin Rheintime

Gerade Für Jugendliche, deren Welt Kopf steht, ist es wichtig ihr eigene Stimme zu entdecken und zu lernen, ihre Gefühle zu äußern und Kraft zu finden. Das Projekt „Eine Stimme“ von Musiker und Produzent David Floyd unterstützt sie dabei. Durch gemeinsame Workshops bringt er jungen Menschen Musik näher. Gefördert wird das Projekt von der Hans-Günther-Adels und Kämpen Stiftung. Svenja Merckel hat für uns mit David gesprochen.

Auch drei Monate nach Beginn der sogenannten Corona-Krise ist die Welt weiterhin im Ausnahmezustand. Immer hitziger wird die richtige Strategie im Umgang mit der Pandemie diskutiert, die Wirtschaft ächzt, die soziale Isolation treibt so manch einen in die Verzweiflung. Und auch der gerade jetzt so wichtige gesellschaftliche Dialog wird durch Kontaktbeschränkungen erschwert. Die Kölner Melanchthon-Akademie lud deshalb zu einem Online-Podiumsgespräch ein. Unser Redakteur Max Rohwer war bei der virtuellen Veranstaltung dabei.