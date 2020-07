Radio Erft

Vom Theater geht eine stärkende Kraft aus. Dieses Katharsis genannte Phänomen bezeichnete im antiken Griechenland die „Läuterung der Seele von Leidenschaften“. Gemeint ist auch die Fähigkeit des Menschen, sich in Gefühle und Situationen einer Figur einzufühlen, wodurch man stärker wird. Das neue EU-Projekt ´Actitude´ im CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem 250 junge Menschen mit Förderbedarf eine Berufsausbildung mit Kammerabschluss machen, wendet diesen Effekt für das konkrete Leben an. Actitude steht für Action und Attitude (Handlung und Haltung). Durch Techniken des Improvisationstheaters sollen junge Menschen weltweit lernen, verbale und emotionale Gewalt zu erkennen und sich dagegen zu wehren. Beteiligt an diesem internationalen Projekt sind neben dem CJD Berufsbildungswerk Frechen die Fakultäten Theaterwissenschaften und Psychologie der Universitäten Athen und Maribor sowie das Improvisationstheater Clamotta aus Köln. Birgit Niclas berichtet.

Holocaust-Denkmäler gibt es überall im Bundesgebiet. Viele in Form von bescheidenen Gedenktafeln oder Stolpersteinen, aber auch die größeren Mahnmale sind gewöhnlich nicht so umstritten wie das in Berlin. Ein sehr verstecktes, fast schon heimliches Dasein führt ein Holocaust-Mahnmal in Hürth. Kirsty Lyu berichtet.

„Handgemachte Songs gegen lärmende Wegwerfkultur“. So beschreiben Susanne Riemer und Wilhelm Geschwind ihre Musikphilosophie. Die beiden sind seit mehr als zwei Jahren als Jazz-Duo unterwegs und zeigen, dass dieser Musikstil sehr melodiös und entspannt daherkommen kann und sogar Mundart beherrscht. Jutta Hölscher traf die beiden Vollblutmusiker und sprach mit ihnen über Ursprünge, die kölsche Sprooch und Hoffnungen in Corona-Zeiten.