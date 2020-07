Magazin Rheintime

In diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten haben es Familien und Kinder oft nicht ganz leicht. Unterstützungsangebote für Familien sind mehr denn je ins Bewusstsein der Allgemeinheit gerückt. Ein relativ neues Angebot ist der Verein "Wir für Euch", den wir heute vorstellen.

„Wo verbringen wir den Urlaub“ - das war früher einmal eine relativ banale, zumindest alltägliche Frage, die leicht zu beantworten war. Tja. So war das einmal. 2020 ist vieles anders. Mehr Menschen denn je werden zuhause in Köln bleiben. Da ist es gut, dass es die Veranstaltungen unter dem Titel „Urlaub in Köln“ der Akademie für uns kölsche Sproch gibt.

In der zweiten Hälfte der Sendung bekommen Sie dann einen exklusiven Einblick in die Arbeit des Freien Werkstatt Theaters unter erschwerten Pandemie-Bedingungen.