Magazin Rheintime

Seit 2017 haben die klangbasierten Künste unter der kuratierenden Leitung von Rochus Aust ihre Heimat im Kölner Lutherturm gefunden. Das Ganze trägt den Titel "LTK4 – klangbasierte Künste im Turm der Kölner Lutherkirche". Mit jährlich vier ineinander verschränkten Einzelausstellungen, einem Stille-Projekt und einer Open-Call-Schausammlung sowie einmal im Monat einer Soirée Sonique mit regionalen, nationalen und internationalen Gästen gibt es hier immer wieder Interessantes zu hören. Christina Löw hat dort für uns kürzlich das Centre Court Festival besucht und sich mit Kurator Rochus Aust über das Projekt unterhalten.

Die Kinderstadt Kartause wurde als evangelisches Sommerferienprogramm noch vor Corona geplant. Ziel war es, Kinder spielerisch demokratische Strukturen erproben zu lassen, sie sollten verschiedene Berufe ausprobieren und den Umgang mit Geld lernen. Dann kam die Corona-Krise und erforderte ein spezielles Hygiene-Konzept mit reduzierten Teilnehmerzahlen dem einige Ideen zum Opfer fielen. Trotzdem konnte die Kinderstadt Kartause in den beiden letzten Ferienwochen in zwei Durchgängen mit rund 100 Kindern stattfinden. Der gesamte Bereich um die Kartäuserkirche wurde geschlossen zur Kinderstadt. Jutta Hölscher durfte für uns mit Maske und Mikro einen Blick hinein werfen.

Dieses Jahr berichten wir in loser Folge über Menschen in Köln, die aus ihrer Leidenschaft ein festes berufliches Standbein gemacht haben. In unserer Reihe „Lebe deinen Traum“ heute ein Porträt des Astrofotografen Bernd Pröschold von unserer Autorin Kirsty Lyu.