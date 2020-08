Magazin Rheintime

Die Akademie för uns kölsche Sproch - SK Stiftung Kultur bietet monatlich Führungen unter dem Titel "Töurcher en Kölle un drömeröm" an, natürlich op kölsch. Mer han bei einer jelauscht. Zuhören ist auch bei guten Geschichten schön. Wie man eine gute Geschichte schreiben kann, vermitteln Christine Bacher und Gerlis Zillgens in der Schreibwerkstatt "Gönn dir Geschichten" an Jugendliche. Unsere Reporterin war dabei. Und natürlich haben wir wie immer Tipps zu Veranstaltungen.