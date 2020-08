Magazin Rheintime

Die Melanchthon-Akademie in der Kölner Südstadt hat auf die Einschränkungen durch das Corona-Virus mit einem Online-Angebot ihrer Veranstaltungen reagiert. Neue Technik macht es möglich, dass Teilnehmer*innen vor Ort in der Akademie und über das Netz gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen.

Corona hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr, aber mit der zwischenzeitlichen Ruhe ist es spätetens seit Ende der Sommerferien weitgehend vorbei. Köln als einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Westen Deutschlands ist besonders von den Schattenseiten des Verkehrs betroffen. Lärm ist eine der unerwünschten Auswirkungen. Die Lärmaktionsplanung soll hier Abhilfe schaffen. Sie unterliegt regelmäßiger Überprüfung und Anpassung und lädt auch die Bevölkerung zur Mitwirkung ein. Dazu senden wir einen Kommentar von Kirsty Lyu.

Außerdem bieten wir Förderhinweise für Kulturschaffende und Terminhinweise zum Wochenende an.