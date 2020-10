Magazin Rheintime

Gottesdienste, Andachten und religiöse Inhalte im Internet? Das gibt es nicht erst seit Corona, aber durch die Einschränkungen häufiger und mit größerem Bekanntheitsgrad. Hartmut Leyendecker hat den Bickendorfer Pfarrer Nico Ballmann getroffen, der sich neben seiner Pfarrstelle um die Internet-Aktivitäten im Kirchenkreis kümmert.

Kreatives aus Holz schnitzen, mit Ton arbeiten, Speckstein bearbeiten oder auch dem Marmor zu Leibe rücken, das alles kann man bei zwei Künstlern am Kölner Stadtrand lernen. Eik Niemann und Kathrin Kleinau bieten in ihrem Atelier regelmäßig Workshops, offene Kursangebote oder auch Kindergeburtstage an. In der Melanchthonakademie haben sie Ende September mit dem Kurs Obstholz schnitzen neue Wege beschritten.