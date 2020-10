Magazin Rheintime

In einem ehemaligen Autohaus in Ehrenfeld hat der Verein „Köln leben und gestalten“, kurz KLuG e.V. vor kurzem das "Wandelwerk" eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine kreative Ideenschmiede, in der Menschen und Initiativen zusammenkommen, die Köln zu einer zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt machen wollen. Wie das genau geschehen soll, weiß Florian Eßer: Er hat sich für uns im Wandelwerk umgesehen und mit den Initiatoren gesprochen.

Dieses Jahr ist bei Studio Eck das Thema „Nachhaltigkeit“ einer der Schwerpunkte. Dafür nahm unsere Redakteurin Kirsty Lyu intensiv das Thema „Reinigung“ unter die Lupe. Im Januar befasste sie sich mit Chemie in Putzmitteln und der Anwendung von Reinigungsbausteinen. Im März folgten Hintergrundinfos zum Waschen mit der Waschmaschine, im Mai stand nachhaltiges Reinigen mit der Spülmaschine im Mittelpunkt. Immer ging es dabei nicht nur um die Funktionsweise chemischer Reiniger und technischer Hilfsmittel, sondern auch um nachhaltige und gleichzeitig kostengünstige Alternativen. Welche Waschmittel direkt vor unserer Haustür wachsen, reichhaltig und gratis, darüber berichten wir heute im letzten Beitrag aus dieser Reihe.