Magazin Rheintime

Ursel Leipertz ist Erzieherin mit Herz und Seele. Sie ist überzeugt davon, dass soziale Kontakte wichtig für die kindliche Entwicklung sind. Vor 25 Jahren gründete sie das Kindercafé Lollypop in Köln-Dünnwald. Was als kleine Spielgruppe begann, hat sich heute zu einer etablierten Kindertageseinrichtung und 2000 qm Außenfläche entwickelt. Claudia Mooz hat sich mit der engagierten Kitaleiterin getroffen.

Eine neue Literatur-Veranstaltungsreihe während der andauernden Corona-Pandemie? Nicht online, sondern vor Ort? Ja! Seit September gibt es in der evangelischen Gemeinde Köln-Ostheim eine regelmäßig stattfindende Literaturreihe, die besonders Autoren und Autorinnen aus Köln in den Fokus rückt, am liebsten mit Geschichten, die ebenfalls in Köln spielen. Christina Löw war bei der Auftaktveranstaltung von „LiteraTÜRchen – Literatur vor und hinter der Kirchentür“ für uns vor Ort.