Magazin Rheintime

Das kulturelle Leben wird aktuell durch den zweiten quasi-"Lockdown" enorm eingeschränkt. Um trotzdem Kunsterfahrung zu ermöglichen, bietet das Kölner Wallraf-Richartz-Museum seit Kurzem einen virtuellen Rundgang durch die Sammlung an.

Die Kölner Unternehmerin Gudrun Karol-Eng bietet schon seit Jahren Führungen durch die Fernsehstudios in Ossendorf an, auch für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte. Nun möchte sie ihr Angebot auch für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich machen.