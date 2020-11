Magazin Rheintime

Konsum und Klimawandel, wie passt das zusammen? Nachhaltigkeit – das war in diesem Jahr eines der Schwerpunktthemen in unserer Redaktion studioeck. Zum Abschluss des Jahres stellen wir – passend zur Weihnachtszeit - einen lebendigen ökologischen Adventskalender vor: rund 70 Aktionen und Angebote für 24 Tage verteilt auf 7 Veedel. Eco-X-Mas hopping heißt das ganze und wurde in aufwendiger Recherche zusammengetragen vom Öko-Aktivisten Oliver Szabo. Anne Siebertz hat sich mit ihm auf den Weg durch die Südstadt gemacht, immer auf der Suche nach originellen nachhaltigen Ideen. Motto des Spaziergang: „Zeit für gute Geschenke“.

Pandemie und Lockdowns beuteln weite Teile der Gesellschaft. Nicht zuletzt Familien mit kleinen Kindern ächzen unter vielen zusätzlichen Lasten. Dabei eröffnen sich ihnen in Deutschland dank der Aufmerksamkeit des Gesundheitsamts jetzt auch ganz neue, strahlende Perspektiven und weit entfernt.