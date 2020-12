Radio Erft

Heute schauen wir unter anderem nach Brühl-Badorf. Dort besuchen wir Linus Szymanski. Er ist seit dem er denken kann begeisterter Hobby-Paläontologe, er befasst sich also mit ausgestorbenen Lebewesen. Und er ist mit seinen zarten 12 Jahren der jüngste Museumsdirektor Europas! Danach wird es richtig märchenhaft. Aschenputtel und den gestiefelten Kater kennt wohl jeder, aber aus diesen Märchen lassen sich auch wunderbare neue Geschichten spinnen. Die Schriftstellerinnen des Online-Netzwerks “Märchenspinnerei” tun genau das. Wir haben uns mit der Autorin Christina Löw über das Projekt unterhalten. In der zweiten Hälfte der Sendung unterhält sich Birgit Niclas mit dem Sportlehrer der Christophorus Schule in Frechen über die neue Trainingsform „Life Kinetik“.