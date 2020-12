Magazin Rheintime

Heute außerplanmäßig am Montag und eine ganze Stunde lang.

Webseiten für Kinder im Internet gibt es fast wie Sand am Meer. Aber es ist für Pädagogen und Eltern garnicht so leicht, sich im Angebotsdschungel im Netz zurecht zu finden und gute Seiten für Kinder zu entdecken, wo nicht nur kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen. Welche Seiten kennen Sie und ihre Kinder oder Enkelkinder? Welchen vertrauen Sie? Wenn Sie schon mal von der Blinden Kuh und dem Internet-ABC gehört haben, kennen Sie vielleicht auch Seitenstark. Das ist DER Mitgliedsverband von guten Seiten für Kinder im Internet mit Sitz in Köln. Eva-Maria Marx hat für uns mit Birgit Brockerhoff, von SEITENSTARK gesprochen.

Immer noch hält uns das Corona-Virus im Klammergriff, momentan mit einem noch stärkeren Lockdown als im Frühjahr. Das führt viele an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und zerrt an den Nerven. Wie stärkt man seine Resilienz, d.h. Widerstandskraft in dieser Zeit? Wir haben zu diesem Thema eine Veranstaltung in der Melanchthon-Akademie besucht, Thema „Resilienz in der Pandemie“.

Köln-Mülheim ist ein Stadtteil im Wandel. Direkt am Rhein gelegen, mit einer multikulturellen Einwohnerschaft. Was erzählen die Bewohnerinnen und Bewohner über ihr Veedel? Welche Veränderungen nehmen sie wahr? Wer hält das Viertel zusammen? Ein Jahr lang hat das migration-audio-archiv Mülheimer und Mülheimerinnen besucht, sie befragt und ihnen zugehört. Das Ergebnis ist muelheimat.cologne – ein Audioguide für zu Hause und unterwegs, bei dem die Anwohnerinnen und Anwohner zu Wort kommen und von ihrem Veedel erzählen. Christina Löw hat für uns reingehört – und Mülheim einmal ganz anders entdeckt.