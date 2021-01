Magazin Rheintime

Ökologie? – Da war doch was: Umweltfreundlicher leben, den Planeten retten, den Klimawandel verhindern. Was vor Corona in aller Munde war, ist am Ende des Jahres 2020 und wohl auch zu Beginn von 2021 nur noch ein kleines Flämmchen im Schatten der großen Pandemie. Doch Oliver Szabo, seit vielen Jahren Öko-Aktivist, gibt nicht auf. Er hat eine nachhaltige Lebensweise zu seinem Lebensinhalt und zu seinem Beruf gemacht. Anne Siebertz porträtiert ihn zum Abschluss des Jahres in unserer Reihe "Lebe deinen Traum".

Köln-Mülheim ist ein buntes quirliges Viertel und mit rund 140.000 Einwohnern schon so etwas wie eine eigene kleine Stadt. Der aufstrebende rechtsrheinische Stadtbezirk hat viele kulturelle Ecken, am bekanntsten ist wohl das kreative Schanzenviertel mit der Stunksitzung und dem Schauspielhaus Köln. Der Rhein liegt vor der Tür und alte Industriegebäude warten auf neue Aufgaben. Seit mehr als 30 Jahren wohnt Rolf Bauerfeind in Köln-Mülheim und liebt sein Veedel sehr, wenngleich er dieses von der Stadt Köln als rechtsrheinischen Stadtteil nicht immer ernst genommen fühlt. Fast ebenso lange betreibt er einen Blog, die Mülheimer Freiheit, auf dem er kulturelle Veranstaltungen und Nachbarschaftshilfen aus seinem Viertel veröffentlicht und eigene Beiträge schreibt. Jutta Hölscher hat mit ihm gesprochen.