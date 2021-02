Magazin Rheintime

Um die Interessen freiberuflicher Musikerinnen und Musiker zu vertreten, wird der Verband "Pro Musik – Verband freier Musikschaffender" gegründet. Anlass war die prekäre Situation vieler freiberuflicher Musikerinnen und Musiker durch die Corona-Schutzmaßnahmen.

Angesichts riesiger Rinderherden, die Unmengen Methan in die Atmosphäre rülpsen und all der anderen Folgen der Massentierhaltung macht man sich auch in Europa zunehmend Gedanken über umweltverträgliche Fleischalternativen.

Wie wäre es zum Beispiel mit Entomophagie (dem Essen von Insekten)?

Mit der jecken Kiste präsentiert das Team der Bahnhofsmission typische Szenen im Hauptbahnhof zur Karnevalszeit im Mini-Format, diesmal coronakonform, denn alle Figuren tragen Masken und halten Abstand voneinander. Der Dienst in der Bahnhofsmission Köln wird von einem Team Ehrenamtlicher geleistet, das ergänzt wird durch Freiwillige, junge Menschen im Praktikum und die hauptamtliche Leitung. Sie alle sind zu erkennen an ihren blauen Westen.