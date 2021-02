Magazin Rheintime

Der zweite Lockdown fordert auch von allen rund um das Theater große Geduld und neue Konzepte. Aber die Archive "leerstreamen" bringt auch niemanden weiter, so eine Erfahrung aus dem letzten Lockdown im Frühjahr. Das Freie Werkstatt-Theater nutzt den jetzigen Lockdown, um neue kreative Ideen zu entwickeln, wie es sich in Zukunft aufstellen will und wie es sein Profil schärfen kann. Bekannt ist das Theater in der Südstadt auch für seine vielfältigen und hochbepreisten Kinder- und Jugendproduktionen, angefangen von der Babybühne bis hin zu Angeboten in Zusammenarbeit mit Schulen für ältere Jugendliche. Jetzt überzeugt das Theater mit dem Angebot eines Wohnwalks für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Was zunächst als Weihnachtsgeschenk für Alleinerziehende gestartet wurde, erwies sich als großer Erfolg und kann nun gebucht werden: Eine Reise nach Wohnanien, zwei Kinder oder Jugendliche treffen sich mit dem Smartphone im eigenen Zuhause. Wir haben mal nachgefragt bei den Machern.

Einmal im Jahr, immer im Herbst, vergibt Prof. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, den Deutschen Buchhandlungspreis an kleine, inhabergeführte Buchhandlungen im Bundesgebiet, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren. 2020 war auch der Kölner Kinderbuchladen Knirps & Riese aus Ehrenfeld mit unter den Preisträgern. Christina Löw hat für uns mit den Inhaberinnen Sabine Klare und Thea Wittmann gesprochen.