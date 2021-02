Magazin Rheintime

Wenn Kinder und Jugendliche Computer oder Handy benutzen, dann spielen sie. Das ist einfach falsch, denn seit Corona sitzen auch die Kleinsten vor dem Rechner, um zu lernen. Wenn sie sich denn einen eigenen PC leisten können. Das ist doch ein lösbares Problem, sagten sich engagierte Menschen und gründeten die Initiative „Hey Alter“. Mit „Alter“ sind Computer gemeint, denen bei „Hey Alter“ neues Leben eingehaucht wird. Hartmut Leyendecker hat mit dem Kölner Vereinsvorsitzenden Axel Sachmann gesprochen.

Außerdem hören Sie eine Glosse, die die "positiven Seiten" von Corona und all seinen Begleiterscheinungen aufzeigt.

In den letzten Monaten war so oft die Rede davon, wie schwer doch momentan alles ist. Unsere Autorin Kirsty Lyu versteht das nicht ganz. Es gibt doch auch so viel Gutes dank Corona..! Endlich keine Chauvi-Sprüche mehr, keine anzüglichen Blicke und dem fiesen, mobbenden Kollegen laufen Sie auch nicht mehr ständig über den Weg. Sie können regelmäßig ausschlafen, das ist gut für den Teint und Sie müssen sich nicht mehr über die Plaudertasche im selben Büro ärgern. Das ist doch herrlich! Aha, das sehen Sie anders? Hören Sie doch einmal rein.

Wohnen, ja das ist so ein Dauerthema in einer Großstadt wie Köln. Jetzt hat es auch in die Kultur Einzug gefunden, so etwa bei dem neuen Stück des Freien Werkstatt Theaters. Jeder kann mitmachen und seine Geschichte erzählen. Endlose Schlangen bei der Wohnungsbesichtigung, Luxussanierung und hohe Mieten, zu wenige Wohnungen für Familien…Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr eigene Erfahrungen gemacht? Dann erzählt eure Geschichte dem Freien Werkstatt Theater.