Magazin Rheintime

Vor 30 Jahren ist die Kölner Künstlerin Trude Herr mit nur 63 Jahren in einem kleinen Dorf in Frankreich gestorben. Christian Klein erinnert an eine Frau, die mit Humor und Selbstironie im Theater und im Karneval präsent war. Wohnungslos in Köln - dieses Schicksal teilen etwa 6.000 Menschen, von denen viele auf der Straße leben müssen. Der im Februar neu gegründete Verein "Arche für Obdachlose" sammelt Spenden, um mit Essen, Kleidung und Plätze zum Duschen und für den Aufenthalt schaffen will. Florian Eßer berichtet.