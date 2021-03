Magazin Rheintime

Am Gründonnerstag schaut Hartmut Leyendecker in die frisch restaurierte Trinitatiskirche am Filzengraben. 55 Jahre nach dem Wiederaufbau hat die Konzert- und Veranstaltungskirche des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region eine Verjüngungskur gemacht und bietet nehmen einem tollen Kirchenraum auch ein angemessenes Foyer für die Pausen.

Irrsinnig Menschlich e.V. möchte Menschen mit einer psychischen Erkrankung helfen, ihre seelische Not früher zu erkennen, sich nicht zu verstecken und Unterstützung anzunehmen. Christina Löw berichtet.