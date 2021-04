Magazin Rheintime

Was steckt hinter dem "Ausgehenden Dienst" der Bahnhofsmission? In unserer Sendung berichtet Martina Schönhals, was hinter diesem sperrigen Begriff steckt und dass die Bahnhofsmission nicht nur Menschen hilft, die die Bahn benutzen.

Zurück auf der Straße kümmern wir uns um das Kölner Fahrradklima, das der ADFC seinem Fahrradklimatest unterzogen hat. Florian Hügel hat dazu sicher keine rosigen Aussichten gesammelt, denn hier ist Köln auf dem letzten Platz.