Studio ECK auf Radio Erft

Eddi Hüneke gründete vor mehr als 30 Jahren mit vier Schulfreunden die A-Capella-Band Wise Guys. Nach dem Aus der sehr erfolgreichsten A-Capella-Gruppe Deutschlands 2017 wagte der Musiker den Schritt ins Ungewisse, veröffentlichte sein Solo-Album „Alles auf Anfang“. Jetzt ist er mit dem “Typ im blauen T-Shirt” als musikalisches Duo unterwegs. Jutta Hölscher hat sie besucht.

Berufsvorbereitung in insgesamt 30 Berufen ist der Schwerpunkt im CJD Berufsbildungswerk Frechen. Neben der Ausbildung findet alljährlich auch eine elfmonatige Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, die BvB, in Berufsfeldern wie Metall-, Holz-, Bau- Farbtechnik oder Agrarwirtschaft, Friseur, Ernährung, Lager und Verkauf statt, damit Förderschüler sich beruflich orientieren können und in Ihrer Berufswahl gestärkt werden. Birgit Niclas berichtet aus dem CJD Frechen.

Selbst in der Landwirtschaft Hand anlegen, auf dem Acker arbeiten und das Gemüse wachsen sehen – das können Mitglieder des Solawi-Projekts „Bürger machen Landwirtschaft“. Über den Spaß und die Leidenschaft hinaus ist das eigentliche Ziel des Projektes jedoch, dem Öko-Bauern Kamp eine Nachfolge seines Hofes zu ermöglichen. Was früher auf einer Schulter lasteste, soll künftig auf 175 Köpfe verteilt werden. Anne Siebertz hat eine Lebe-deinen Traum-Geschichte geschrieben.