Magazin Rheintime

Eine ganze Stunde füllen wir mit spannenden Themen. Frühling und Garten, das passt gut zusammen, auch in der Ehrenfelder Gartenwerkstatt. Auf 2000 Quadratmeter ist in dem offenen Gemeinschaftsprojekt immer was zu tun, aber wenn alles sprießt und wächst, macht es umso mehr Spaß. Aus Brasilien schwappt mit Baile Funk gerade ein relativ neuer Musikstil zu uns nach Köln herüber. Und wieder geht ein Blick in das rheinische Revier, in dem große Veränderungen anstehen.