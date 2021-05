Magazin Rheintime

Wer bei dem Stichwort Querflöte an europäische Orchestermusik von Barock bis Romantik denkt, liegt schon richtig. Aber auch im Pop und Jazz ist manchmal eine Querflöte zu hören, und dieses Genre ist eines der Studienfächer an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz. Florian Hügel lässt in seinem Beitrag hören, was möglich ist. Zeit ist relativ, wenn Menschen zwischen 16 und 96 Jahren sich zu einem generationsübergreifenden Theaterkollektiv – den Zeitmaschinist*innen - im Theaterlabor der Comedia Theater Köln zusammenfinden. Zeitlos ist auch das Bedürfnis, Theater trotz Pandemie zu machen und Christina Löw hat für uns nachgehört, wie das in der Praxis aussieht.