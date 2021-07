Magazin Rheintime

Eine ganze Brauerei für 11 Einwohner, und das in Köln? Das ist nicht der statistische Schnitt, sondern die Situation in Mini-Stadtteil Orr, ganz am nördlichen Stadtrand von Köln. Der gehört verwaltungstechnisch zu Pulheim, liegt im Dreick zwischen Esch und Auweiler, und auf dem Heinenhof gibt es die Mikrobrauerei und den Biergarten von Christoph Bardenheuer. Anne Siebertz berichtet über einen Menschen, der seinen Traum lebt.

Auch Heike Sicconi lebt einen Traum: ihre Passion als Hobbygärtnerin verbindet die Journalistin seit sechs Jahren mit Beiträgen für ihren Podcast "Gartenradio". Zweimal monatlich gibt sie dort Tipps aus und für die Praxis und kümmert sich auch um Themen wie „Der grüne Daumen der amerikanischen Präsidenten“. Hartmut Leyendecker hat sie getroffen.