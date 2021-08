Studio ECK auf Radio Erft

In Pulheim-Orr gibt es den Heinenhof mit gefühlt zehn spannenden Projekten wie Ölmühle, Tomatenzucht, Bierbrauerei, Kanu-Manufaktur oder Location für Hochzeiten oder Firmenevents und einem Kräuterlehrpfad. Anne Siebertz hat mit Petra Renner gesprochen, die dort als Kräuterpädagogin tätig ist. In der evangelischen Kirchengemeinde Hürth hat die Kantorin Veronika Metzger während der Corona-Einschränkungen neue Wege in der Kirchenmusik beschritten. Jutta Hölscher berichtet. Die beiden Kölner evangelischen Kirchenkreise Süd und Mitte haben eine gemeinsame Verwaltung und seit Mai auch einen neuen Geschäftsführer: Markus Besserer. Birgit Niclas hat ihn nach seinen Aufgaben befragt.