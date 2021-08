Magazin Rheintime

Als einer der ersten Stores für Kleidertausch ist die Kleiderei in Köln Ehrenfeld ein Beispiel für viele Nachgänger. Hier kann man Mitglied werden und Klamotten tauschen. Mit einem großen Sortiment an verschiedensten Stilrichtungen findet jeder das passende Teil und tut der Umwelt auch etwas Gutes. Was dahinter steckt, erklärt uns Studioeck-Reporterin Tara Cwielong. In unserer Reihe „Köln schreibt“ geht es heute um Schreibwerkstätten insbesondere für ältere Menschen. Michael Krupp bietet kreative und biographische Schreibkurse in Senioreneinrichtungen aber auch in Schulen an. Martina Schönhals sprach mit ihm unter anderem über die Unterschiede in der Arbeit mit jungen und alten Schreibinteressierten.