Magazin Rheintime

Zum ersten Mal organisiert der „Lindweiler Treff“ die Reihe „Auf einen Kaffee mit“ und lädt Bundestagskandidat*innen aus dem Wahlkreis zum persönlichen Gespräch in das diakonische Begegnungszentrum ein. Die Reihe startete mit Rolf Mützenich: Am Donnerstag, 12. August, 13 Uhr, stellte er sich den Fragen der Bürger*innen aus Lindweiler. Bis zur Bundestagswahl folgten Gisela Manderla (CDU) am Dienstag, 24. August, 14 Uhr, Volker Görzel (FDP) kommt am Dienstag, 31. August, 14 Uhr, Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) am Freitag, 03. September, 15 Uhr, und Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag, 10. September, 14:30 Uhr. Martina Schönhals berichtet. Weitere Infos unter www.diakonie-koeln.de. Jüdisches Leben in Köln-Mülheim beleuchtet eine Arbeitsgruppe der dortigen Geschichtswerkstatt.Christina Löw hat mit dem emeritierten Pfarrer Dietrich Grütjen gesprochen, der sich für die Geschichte Mülheims engagiert und auch Führungen anbietet.