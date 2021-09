Magazin Rheintime

Seit 1700 Jahren gibt es, mit einigen Unterbrechungen, jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland. Im Februar wurde daher ein Festjahr aus diesem Anlass ausgerufen, das mit einem feierlichen Akt in der Kölner Synagoge eröffnet wurde. Die jüdische Gemeinde in Köln gilt als die älteste Europas nördlich der Alpen. Für StudioEck ein Grund, auf die Geschichte dieser Gemeinde zurückzublicken. Unser Autor Christian Klein nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte.

In der zweiten Hälfte der Sendung geht es interessant weiter. In unserer Reihe „Köln schreibt“ erfahrt ihr heute, wie eine spezielle Art von Texten entsteht: Die Predigt. Auch sie wird in der Regel vorher aufgeschrieben. Hartmut Leyendecker wollte es wissen und hat seine Gemeindepfarrerin gefragt, wie sie mit der wöchentlichen Herausforderung umgeht.