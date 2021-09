Magazin Rheintime

Köln hat eine vielfältige Theaterlandschaft, besonders in Bezug auf die freie Szene. Das heute älteste Privattheater mit eigener Schauspielschule ist das Theater der Keller, das aktuell in der Tanzfaktur in der Nähe des Deutzer Hafens beheimatet ist. Unsere Reporterin Christina Löw hat für uns mit dem Intendanten Heinz Simon Keller und der Dramaturgin Ulrike Janssen gesprochen. Der Takuplatz in Ehrrenfeld ist Teil des sogenannten chinesischen Viertels bestehend aus Iltisstraße, Lansstraße und eben dem Takuplatz. Wie das Trio zu seinen Namen gekommen ist und warum diese Namen auch noch heute die Gemüter bewegen, hat Eva-Maria Marx vor Ort und in Interviews recherchiert.