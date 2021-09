Magazin Rheintime

Eine ganze Stunde Zeit widmen wir drei sehr verschiedenen Themen aus Köln. „Zeit zu reden“ heißt die neue Podcast-Reihe der ökumenischen Nachbarschaftshilfe "Kölsch Hätz“. Gesprächsgäste sind ältere Menschen, die in Köln leben und etwas zu erzählen haben. In den ersten beiden Folgen kommen zwei starke Frauen mit Vorbildfunktion zu Wort. Martina Schönhals hat für uns in die beiden Podcast-Folgen reingehört. Im Kölner Handwerkerinnenhaus vermitteln sehr kompetente Mitarbeiterinnen handwerkliche Fähigkeiten, in einigen Programmen auch an junge Mädchen aus sozial schwierigen Lebensverhältnissen. Ein ander Schwerpunkt sind die „Frauenkurse“. Dort können die Teilnehmerinnen sich handwerklich ausprobieren, sei es bei Holzarbeiten, Schrottschweißen oder beim Kleinmöbelbau. Anne Siebertz hat schon mehreres ausgetestet und sich nun das uralte Handwerk des Korbflechtens erlernt. Das Kölner Wallraf-Richartz-Museum bietet seit kurzem ein Spiel an, in dem Jugendliche, Erwachsene oder Großeltern und Enkel gemeinsam ins Mittelalter eintauchen können. „Ricardas Geheimnis“ heißt das Spiel im Museum und unser Reporter Hartmut Leyendecker hat es ausprobiert.