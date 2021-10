Studio ECK auf Radio Erft

Das Keramion-Museum in Frechen feiert in diesem Monat sein 50jähriges Bestehen. Zu seinem 65.Geburtstag ließ sich der Frechener Industrielle Dr.Gottfried Cremer auf dem Werkgelände seiner Steingutfabrik das heutige Museum als Galerie für seine Keramik-Sammlung errichten. Vor knapp 20 Jahren wurden dann das Privatmuseum Keramion und das historische Keramikmuseum der Stadt Frechen in eine Stiftung privaten Rechts zusammengeführt und feiern seitdem im Sinne des Gründers die Faszination für Keramik auf einer breiteren Basis. Zum Jubiläum gibt es im Museum gerade eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Beate Höing. Sie heißt „Into the blue - Hang on to a Dream“ und Scherben spielen darin eine ganz besondere Rolle. Jutta Hölscher hat sie für uns besucht.

Der Sozialdienst in Frechen ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche in Frechen, die jeder aufsuchen - und die vielfältigen Angebote dort wahrnehmen kann. Der Sozialdienst bietet z.B. Beratung in bestimmten Lebenslagen, wie bei Arbeitslosigkeit und auch ein Miteinander bei Kaffee und Mittagessen an. Birgit Niclas war dort und hat mit der Leiterin über die Arbeit und Angebote des Sozialdienstes gesprochen.

Von Frechen geht die akustische Reise nach Orr. Frisches Gemüse vom Feld einkaufen, mit wilden Kräutern ein leckeres Mahl zubereiten, ein Stück Ackerland mieten, speziell gebraute Biere probieren oder nachhaltig feiern, das alles und noch mehr ist auf dem Orrer Heinenhof möglich. Obwohl viele den Hof zwischen Pulheim und Köln-Esch vom Vorbeifahren kennen, wissen selbst Einheimische oft nicht, welche Schätze sich dort verbergen. Anne Siebertz fand, dass es Zeit ist, das zu ändern und erzählt in ihrer Geschichte von spannenden und kreativen Ideen auf dem Hof.