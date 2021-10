Magazin Rheintime

Eine kleine Orgel als Bausatz, den man im Team in anderthalb Stunden zusammensetzen kann, ist ein Teil des Projekts Orgel ON der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Initiative möchte langfristig mehr Interesse für das Instrument Orgel wecken und auch am Orgelspiel selbst, besonders um den orgelspielenden Nachwuchs zu fördern. Christina Löw hat sich für uns informiert. Im Studiogespräch spricht Hartmut Leyendecker mit Lena Marie Felde, seit September Studienleiterin an der Melanchthon-Akademie. Sie führt die bestehenden Projekte wie SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft) und das Kulturfrühstück fort und plant auch neue Projekte rund um Kultur, die Stadt Köln und ihre Bürger*innen.