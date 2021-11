Magazin Rheintime

In der Reihe Köln schreibt geht es heute um Christina Loew aus Köln. Als Übersetzerin von Romanen und Novellen aus dem Englischen ins Deutsche, Lektorin, Korrektorin, Schreibcoach, Kunstvermittlerin und freie Journalistin im Radio, online und Print beschäftigt sie sich von allen Seiten mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort. Als Wissenschaftlerin arbeitet sie an ihrem Dissertationsprojekt und schreibt kunsthistorische Artikel. Als Autorin verfasst sie eigene Romane, Novellen und Kurzgeschichten und veröffentlicht sie im Eigenverlag. Ein Portrait von Birgit Niclas. Gerade in Corona-Zeiten mussten viele, vor allem ältere Menschen, einsam sterben. Niemand hat sie auf ihrem letzten Weg begleiten können bzw. dürfen. Eine besondere Form der Sterbebegleitung findet in Hospizen statt, aber auch dort durften in der Pandemie keine Ehrenamtler mehr eingesetzt werden. Jetzt läuft alles wieder langsam an und auch die 81jährige Isolde Ahr, kommt wieder in „ihrem“ Hospiz St.Marien, das dem Vinzenshospital in Nippes angegliedert ist, als Sterbebegleiterin zum Einsatz. Dort absolvierte sie vor einigen Jahren einen Kurs zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Jutta Hölscher berichtet.