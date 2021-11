Magazin Rheintime

Das Leben steht im Mittelpunkt der heutigen Sendung. Menschen können ein Leben lang lernen, und wenn sie spielen können, tun sie das besonders gern. Das Kölner Künstlerkollektiv Portrait Me bringt Menschen spielerisch den Umgang mit dem eigenen Bild, aber auch mit den technischen Möglichkeiten von Smartphones und Tablets bei. Alte und junge Menschen finden sich in Projekten zusammen, bei denen interessante Bilder und Videos entstehen. Hartmut Leyendecker hat mit den Künstlerinnen Anna Hepp und Barbara Meloni über ihre Projekte gesprochen. In den Mikrokosmos unserer Körper wird Florian Hügel Hörerinnen und Hörer entführen. Er hat Matthias Linzbach zu dessen Buch „Zellen - Leben - relationomische Medizin“ interviewt.