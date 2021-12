Magazin Rheintime

Jahrhunderte lang bildete die im Mittelalter errichtete Stadtmauer die Außengrenze Kölns. Während die Welt ins Industriezeitalter aufbrach, stagnierte die Entwicklung der Stadt, in der es zudem immer enger wurde. Es ist letztlich einem „Imi“ aus Wuppertal zu verdanken, dass Köln aus seinen alten Grenzen, die durch die Stadtmauer vorgegeben waren ausbrechen konnte, das Mittelalter endgültig hinter sich ließ und in die Moderne aufbrechen konnte. Mehr über Hermann Becker, genannt "der rote Becker", verrät Studioeck-Reporter Christian Klein.

Um frisches Leben geht es auch in Porz. Die evangelische Kirchengemeinde will dazu beitragen und Teile ihrer Gebäude an der Lukaskirche in ein ökumenisches Begegnungszentrum verwandeln, das allen Menschen in der Nachbarschaft offensteht. Eine der treibenden Kräfte ist der Pfarrer Dr. Rolf Theobold, den Hartmut Leyendecker in der Porzer Lukaskirche getroffen hat.

Statistik und Politik. Wahrheit und Gerechtigkeit. Statistik, um Wahrheit zu erkennen und Politik, um Gerechtigkeit zu erlangen. Beides ist dem Kölner Mathematiker Gerd Bosbach seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Florian Hügel hat ihn zum ausführlichen Gespräch getroffen, in dem er uns Einblicke in seinen wertvollen Erfahrungsschatz als wissenschaftlicher Experte gewährt.