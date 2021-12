Studio ECK auf Radio Erft

Schon zum Ende des letzten Jahrhunderts gründete sich in Hürth eine lokale Agenda-Gruppe, die sich für soziale und ökologische Projekte einsetzt und dabei an den Nachhaltigkeitszielen des 1992 von den Vereinten Nationen beschlossenen Agenda-Programms orientiert. Ihre Wurzeln hat die Hürther Agenda-Gruppe in der evangelischen Gemeinde. Einiges wurde erreicht, wie beispielsweise neue Fahrradwege. Dann war nicht nur wegen Corona so ein bißchen die Luft raus .Jetzt hat sich die Gruppe als gemeinnütziger Verein neu organisiert und Rolf Meier zum Vorsitzenden gewählt. Jutta Hölscher hat ihn besucht.

Im Max Ernst Museum in Brühl gibt es seit Anfang Oktober eine sehr interessante und ungewöhnliche Ausstellung über surreale Tierwesen. Die Ausstellung mit rund 140 Werken von 74 internationalen KünstlerInnen aus 11 Ländern widmet sich der Welt der Tiere mit erdachten Geschöpfen und Mischwesen und lädt zu einem ungewöhnlichen Zoobesuch, einer einzigartigen Tierschau im Museum ein. Birgit Niclas war bei der Eröffnung im Museum dabei und hat ihre Eindrücke zusammengetragen.

Das alljährliche Erntedankfest der Stadt Hürth ist traditionell eine Gelegenheit, Danke zu sagen für Gelungenes aus der Vergangenheit und einen Blick nach vorne in die Zukunft zu wagen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause standen nun die Türen zum Römersaal endlich wieder weit auf für direkte Begegnungen der geladenen Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Mit dabei waren auch zwei Delegationen aus Osteuropa. Die eine, um 25 Jahre Städtepartnerschaft mit der Stadt Hürth zu feiern, die andere, um mit ihr einen Freundschaftsvertrag zu besiegeln. Jutta Hölscher war mit dabei und erzählt, was beides miteinander zu tun hatte.