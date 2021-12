Magazin Rheintime

Seit einigen Wochen gibt es in der Kölner Innenstadt einen Geschichtspfad zur Reformation: die Via Reformata. Das von der Evangelischen Kirche in Köln und Region initiierte Projekt zeigt anhand von zwölf Stationen die Geschichte der Protestant*innen in der Domstadt von der Zeit der Reformation bis in die heutigen Tage. Christina Löw hat mit Prof. Dr. Siegfried Hermle gesprochen, der im Planungsteam mit dabei war und einige der Texte für die Stationen der Via Reformata verfasst hat. Um gemeinnützige Projekte und deren Finanzierung geht es in unserem zweiten Beitrag: Bürgerbus, Demenzcafé, Spielplatz, und so weiter sind tolle Ideen, doch am Ende steht die Frage: wie sollen wir das um Himmels Willen finanzieren? Ein Blick ins Netz zeigt, dass es in Deutschland weit über 20.000 Stiftungen gibt. Das wäre ein Ansatz, ist jedoch für Ungeübte schier unübersichtlich. Eine Kölner Fundraiserin hat sich überlegt, Tipps und Kniffe, wie und vor allem wo man Fördermittel akquirieren kann, mit anderen zu teilen. Anne Siebertz sprach mit Monika Vog über das engagierte Projekt.