Magazin Rheintime

Heute steht eine kleine Zeitreise an. Zumindest virtuell im Computer sind Zeitreisen möglich, und viele Menschen wirken daran mit, sie zu ermöglichen. Wir berichten über das Projekt Time Machine Köln, in dem die Zeit von 1500- 2000 digital lebendig werden soll. Tara Cwielong berichtet. Im rechtsrheinischen Köln von heute gibt es eine Veränderung in den evangelischen Gemeinden. Die Gemeinde Buchforst-Buchheim wird zum 1. Januar 2022 mit der Gemeinde Mülheim am Rhein fusionieren, aus der sie 1968 hervorgegangen ist. Hartmut Leyendecker hat einen Blick auf die Gemeinden geworfen.